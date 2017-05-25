Районы реновации сделают городскую среду комфортнее

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24 мая 2017 года в рамках Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва NEXT! и программы Гражданского форума Общественной палаты Москвы Москомархитектура прошел Круглый стол "Принципы реновации: создание комфортной жилой среды".

В столице прошел круглый стол "Принципы реновации: создание комфортной жилой среды". В ходе дискуссии обсуждались как зарубежная практика проведения реноваций, так и московская ситуация в этой области. Были рассмотрены находящийся в стадии разработки проект региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) Москвы, а также примеры осуществленных проектов реновации от ведущих столичных застройщиков.

В своем выступлении главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что процесс трансформации городского пространства естественен и является следствием общественного запроса.

"Городам свойственно меняться. Наиболее существенные трансформации с течением времени претерпевают, конечно же, крупные мегаполисы. Процесс обновления городской ткани совершенно естественен и обусловлен, как правило, изменением общественного запроса. Иногда толчком для преобразований служат социальные или природные катаклизмы – войны, революции, стихийные бедствия. Однако в современных цивилизованных странах, где жизнь в целом довольно спокойная, на путь реновации городские власти толкают другие обстоятельства, а именно: потребность жителей в новых типах социальных объектов и общественных пространств, физический износ существующих жилых домов, реконструкция или капитальный ремонт которых нецелесообразны с экономической и/или технической точек зрения, и так далее", - сказал Кузнецов.

По его словам новостройки будут соответствовать новым стандартам домостроения, которые Москомархитектура ранее утвердила постановлением столичного правительства (305-ПП).

"При разработке этих требований во главу угла был поставлен принцип создания образа жизни и комфортной городской среды, были выдвинуты и зафиксированы планировочные требования, касающиеся формирования частного и общественного пространства кварталов через угловые секции, постановку домов, разную высотность, первые общественные этажи, благоустроенные дворы без машин, удобные планировочные решения входных групп, вариативность фасадных решений и тому подобное", - указал Кузнецов.

Как отметил главный архитектор города, именно заложенный в программу реновации принцип квартальной застройки позволит создать в районах реновации более комфортную среду: "Принцип квартальной застройки позволяет эффективно использовать территорию, зонировать дворовую и общественную территорию не заборами, а самой постановкой домов. Позволяет делать город таким, каким он нам нравится: где есть улицы, бульвары, а есть дворы — спокойные, тихие, приватные территории".

По итогам прошедших мероприятий заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин рассказал журналистам о том, как программа реновации изменит городскую среду столицы, сделав ее более комфортной для жителей.

"Скоро будут утверждены стандарты благоустройства и архитектуры реновируемых кварталов. Можно точно сказать, что это будут дворы без машин, но с возможностью парковки, нежилые первые этажи, зеленые зоны, парки, возможность размещения спортивных и детских площадок. В каждом квартале будет три вида стоянок - плоскостные, многоуровневые отдельно стоящие паркинги и под домами в один этаж. Сейчас мы видим, что в кварталах реновации парковочных мест станет больше, чем сегодня есть машин. Это совершенно точно", - сказал заммэра.

Он также отметил, что в ближайшее время состоятся конкурсы по архитектуре новых кварталов: "Первые конкурсы по архитектуре новых кварталов, которые появятся в рамках программы реновации, будут проведены в течение ближайших двух-трех месяцев. Уже понятно, что в этих конкурсах примут участие лучшие российские и зарубежные архитекторы".

Как уже сообщалось ранее, в соответствии с разработанным московским стандартом реновации в каждом новом квартале появится прогулочная аллея или небольшой парк с хорошим освещением, лавочками, клумбами и детскими площадками.

Кроме того, площадь зеленых насаждений во дворах будет сохранена или увеличена согласно новым стандартам благоустройства.

В кварталах реновации будут оборудованы современные детские площадки с безопасным резиновым покрытием оборудованные качелями, горками, спортивными снарядами - всем необходимым для игр и развлечений на открытом воздухе.

В целом, яркий архитектурный дизайн и нестандартные фасады новых домов улучшат облик Москвы.