МИД рекомендует россиянам избегать мест скопления людей в Великобритании

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МИД России рекомендует россиянам воздержаться от посещения массовых мероприятий в Великобритании. Это связано с тем, что официальные британские структуры повысили уровень террористической угрозы до критического.

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам воздержаться от посещения массовых мероприятий в Великобритании из-за высокого уровня террористической угрозы. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Я хотела бы обратить внимание, что официальные структуры Великобритании повысили уровень террористической угрозы до предельно возможного, критического", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что внешнеполитическое ведомство рекомендует россиянам принять этот фактор во внимание при планировании поездок. Кроме того, без личной или служебной необходимости МИД не советует гражданам нашей страны посещать публичные мероприятия и места скопления людей в британских мегаполисах.

Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 человек получили ранения.

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