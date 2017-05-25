Рогозин заявил о необходимости вооружить "до зубов" Росгвардию

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Дмитрий Рогозин призвал вооружить Росгвардию самым высококачественным оружием. Вице-премьер назвал национальные войска самыми воюющими в стране в условиях нарастания террористической угрозы.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Росгвардия должна успешно решать вопросы внутри страны и поэтому ее необходимо вооружить "до зубов", передает ТАСС.

"Росгвардия должна быть вооружена до зубов, и не просто до зубов, но самым высококачественным вооружением, прежде всего нелетальными средствами вооружения, которые позволят решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без применения жесткой силы", - сказал он на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов".

Вице-премьер назвал войска Росгвардии самым воюющим подразделением в стране в условиях нарастающей террористической угрозы.

По словам Рогозина, важно, чтобы в рядах Росгвардии не было "вкусовщины и компанейщины", а работа с ОПК должна быть поставлена на строгую научную основу.

Войск национальной гвардии были созданы в апреле 2016 года указом президента Владимира Путина. Ее задачами являются борьба с экстремизмом, терроризмом и преступностью, охрана госграниц, обеспечение безопасности.

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