Манчестерский смертник мог изготовить бомбу самостоятельно

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Террорист-смертник, подорвавший себя в Манчестере, мог изготовить бомбу самостоятельно. Как сообщил источник, знакомый с ходом расследования, в центре внимания в настоящий момент находится поиск предполагаемых сообщников террориста, так как полиция опасается, что на свободе находится опытный производитель взрывных устройств.

Террорист-смертник, ответственный за гибель 22 человек в Манчестере, мог изготовить бомбу сам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

"В центре внимания по-прежнему находятся поиски сообщников и (террористической) сети, но эту бомбу он мог сделать и сам", - сказал он.

По словам источника, варианты с оказанием смертнику помощи и самостоятельной сборкой бомбы были одинаково возможны. В полиции опасались, что на свободе может оставаться опытный изготовитель взрывных устройств.

В четверг полиция сообщила о важных арестах, а также об обнаружении значимых для следствия улик. Медицинские чиновники сообщили о росте числа пострадавших от теракта до 116 человек. Из них 75 человек госпитализированы, 23 находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время в рамках расследования под стражей находятся восемь человек. В четверг была освобождена женщина без предъявления обвинений.

Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Ранения получили 116 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ее деятельность запрещена в России).

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