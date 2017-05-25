Медведев предложил заменить российских футболистов на роботов

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Премьер-министр Дмитрий Медведев после просмотра игры роботов-футболистов в казанском IT-лицее в шутку предложил вместо игроков сборной России поставить роботов. Он предположил, что в этом случае будут результаты.

Глава кабмина Дмитрий Медведев в шутку предложил вместо игроков сборной России по футболу поставить роботов. Он сказал это после просмотра игры роботов-футболистов в казанском IT-лицее, передает "Интерфакс".

"Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить", - сказал Медведев, предположив, что в этом случае будут результаты.

В IT-лицее главе правительства показали роботов, которые запрограммированы руками учащихся. Медведеву показали, в частности, машины, которые самостоятельно, без внешнего управления, участвовали в игре и забивали голы.

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