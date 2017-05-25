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Сотрудники ГИБДД полностью перекрыли движение на седьмом километре внутренней стороны МКАД. Это сделано из-за нависшей над дорогой металлической конструкции, которую сдуло в результате сильного ветра. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и полиции.

На внутренней стороне МКАД полностью перекрыли движение из-за нависшей над дорогой металлической конструкции, которую сдуло в результате сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного УГИБДД.

"В течение часа на седьмом километре внутренней стороны МКАД полностью перекрыто движение автотранспорта из-за П-образной металлической конструкции, нависшей над всеми полосами дороги из-за сильного ветра", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники экстренных служб и полиции предпринимают все необходимые меры для устранения данной проблемы и восстановления движения.