Экс-главбух "Седьмой студии" отвергла обвинения в хищении

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Суд продлил срок задержания бывшего главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, подозреваемой в причастности к хищению 200 миллионов рублей. Сама она свою вину не признала.

Экс-главбух "Седьмой студии" Нина Масляева отвергла обвинения в хищении двухсот миллионов рублей, выделенных из бюджета. Об этом она заявила в Пресненском суде Москвы.

"Вину не признаю", - сказала она.

Следователь в четверг попросил арестовать Масляеву и бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина. Их подозревают в хищении 200 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на продвижение культуры.

Как сообщает "Интерфакс", судья по итогам слушаний продлила срок задержания Масляевой на 72 часа. По ее словам, бывший главбух пыталась скрыть улики, потому следствию необходимо время для сбора дополнительных доказательств.

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