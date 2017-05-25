В Каннах освистали фильм украинского режиссера о России
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Фильм украинца Сергея Лозницы про Россию освистали в Каннах. После завершения сеанса в зале, где проходил показ для прессы, аплодисменты были заглушены недовольными возгласами и свистом. Лента, которая называется "Кроткая", стала вольной интерпретацией одноименной книги Федора Достоевского.
Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" вызвал неодобрительную реакцию зрителей на Каннском кинофестивале, сообщает "Кинопоиск".
После окончания пресс-просмотра киноленты люди начали свистеть и улюлюкать, а аплодисментов практически не было слышно.
"Кроткая" является вольной интерпретацией одноименной повести Федора Достоевского, в которой рассказывается о жизни жены ростовщика. При этом действие происходит в современной России.
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