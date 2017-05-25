ОПЕК продлила заморозку добычи нефти на 9 месяцев

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Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Оно будет действовать еще девять месяцев — до 31 марта 2018 года.

Страны- экспортеры нефти, входящие в ОПЕК, договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. Оно будет действовать до 31 марта 2018 года. Об этом сообщил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук, пишет ТАСС.

По его словам, техническому комитету организации поручено отслеживать состояние рынка. Дальнейшие действия ОПЕК будут зависеть от его рекомендаций.

Текущий уровень добычи нефти — 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Министр энергетики России Александр Новак перед началом заседания ОПЕК в Вене заявлял, что для Москвы срок продления моратория не принципиален.