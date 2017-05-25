ЦБ назвал сроки выхода новых купюр в 200 и 2000 рублей

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Первый зампред ЦБ России Георгий Лунтовский заявил, что новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей выпустят в октябре текущего года. При этом в июле планируют утвердить их окончательный дизайн. Одна из новых банкнот будет выполнена в улучшенном варианте для увеличения срока службы.

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут выпущены в обращение в октябре текущего года. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на первого зампреда Центробанка России Георгия Лунтовского.

"Мы где-то в июле будем окончательный дизайн утверждать. Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты", - сказал Лунтовский.

По итогам всероссийского голосования, на 200-рублевой банкноте появится изображение памятника затопленным кораблям, а также вид на Херсонес Таврический в Севастополе. На купюре в две тысячи рублей разместят знаменитые места Дальнего Востока: мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.

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