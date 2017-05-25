Трамп потребовал провести расследование утечек из Белого дома

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Дональд Трамп потребовал провести расследование утечек конфиденциальной информации из администрации США. Американский президент попросил Минюст и другие ведомства провести проверку и при необходимости наказать виновников по всей строгости закона.

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с проблемой утечек секретных данных из Белого дома, передает ТАСС.

Трамп попросил Минюст и другие ведомства провести всестороннюю проверку и при необходимости наказать виновников по всей строгости закона.

"Они продолжаются в течение длительного времени и моя администрация разберется с этим", - говорится в заявлении американского лидера.

Ранее Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере после того, как в американской газете The New York Times были опубликованы фото деталей взрывного устройства.

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