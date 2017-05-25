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Власти Подмосковья упразднили Шатурский район. Проектом закона предлагается отнести город Шатура Шатурского района Подмосковья к категории города областного подчинения Московской области.

Мособлдума приняла закон, согласно которому город Шатура Шатурского района Подмосковья отнесен к категории города областного подчинения Московской области. Шатурский район упразднен, передает АГН "Москва".

Власти Подмосковья также присоединили к городу Шатура соседние поселения - Мишеронский, Черусти, Дмитровское, Кривандинское, Пышлицкое и Радовицкое, образовав из них единый городской округ Шатура. Это следует из законопроекта, принятого сразу в трех чтениях Московской областной думой.

Реорганизацию провели, чтобы "привести административно-территориальное устройство Московской области в соответствие с изменениями территориальной организации местного самоуправления", пояснила замначальника главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная.

В марте текущего года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий объединять входящие в состав одного муниципального образования поселения и городские округа.

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