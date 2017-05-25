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Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы России. По словам экс-первой "ракетки" мира, он не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностями. С 2011 года Сафин являлся депутатом Госдумы от "Единой России".

Бывшая первая "ракетка" мира Марат Сафин принял решение отказаться от мандата депутата Госдумы России. Об этом он рассказал в своем обращении к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

"После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе я как победитель турниров "Большого шлема" принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, осуществляю преподавательскую деятельность и считаю это направление общественно значимым", - отметил Сафин.

Как передает Championat.com, российский теннисист не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностями. По словам Сафина, он предпочел бы выполнять свое дело качественно и поэтому сдает мандат.

Экс-первая "ракетка" мира Марат Сафин дважды выигрывал турниры "Большого шлема" в одиночном разряде, а также дважды становился обладателем Кубка Дэвиса в составе национальной сборной России. Сафин завершил карьеру в 2009 году. С 2011 года он являлся депутатом Госдумы от "Единой России".