Трамп призвал НАТО сосредоточиться на угрозах из России

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Президент США Дональд Трамп назвал терроризм, миграцию и "угрозу со стороны России" в числе основных угроз для Организации Североатлантического договора. Он заявил об этом, выступая на открытии памятников трагедии 11 сентября 2001 года и мемориала Берлинской стены в новой штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

НАТО в будущем должна уделять внимание в первую очередь борьбе с терроризмом, проблемам миграции, а также "угрозам со стороны России". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в новой штаб- квартире альянса.

Кроме того, он заявил, что террористы являются убийцами и неудачниками, которых надо неустанно преследовать. Об этом, выступая сегодня в Брюсселе в новой штаб- квартире НАТО, заявил президент США Дональд Трамп.

"Все люди, которые ценят жизнь, должны объединить усилия для того, чтобы находить, выявлять и избавлять от этих убийц и экстремистов, а также неудачников. Именно неудачниками они и являются. Где бы в нашем обществе они ни скрывались, мы должны изгнать их и никогда, никогда больше не пускать их обратно", - цитирует ТАСС речь Трампа.

Ранее два монумента - часть Берлинской стены и памятник жертвам 11 сентября - открылись у штаб-квартиры НАТО. Их презентовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и Трамп.

Так, с левой стороны от аллеи, ведущей к входу, открылся памятник, представляющий собой кусок Берлинской стены. Второй монумент - мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года - представляет собой фрагмент одной из башен-близнецов Всемирного торгового центра, презентованный музеем Нью-Йорка.

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