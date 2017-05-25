В Минобороны назвали сроки появления у России вертолетоносца

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Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году. Цикл строительства такого корабля - минимум четыре года, отметил замглавы Минобороны Юрий Борисов.

Строительство вертолетоносцев, аналогичных "Мистралям", заложено в госпрограмму вооружений России 2018-2025 годов, поставка первого корабля планируется в 2022 году. Об этом сообщил замминистра обороны Юрий Борисов.

"Строительство вертолетоносцев занимает, в среднем, четыре года, поэтому думаю, да, где-то так (в 2022 году)", - цитирует его ТАСС.

Россия планировала купить у Франции два "Мистраля", контракт был подписан еще в июне 2011 года. Первый корабль должен был быть передан ВМФ в ноябре 2014 года, однако в сентябре этого же года президент Франции Франсуа Олланд объявил о заморозке контракта. В итоге Париж объявил о расторжении контракта и выплатил России компенсацию, а корабли достались Египту.

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