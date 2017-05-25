Задержанные в Москве боевики ИГ планировали уехать в Сирию

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Четыре человека, подозреваемые в подготовке терактов в Москве, задержаны в одной из квартир на юго-западе столицы. Там же обнаружена взрывчатка, оружие и экстремистская литература. Задержанные уже дали признательные показания. По данным спецслужб, группа входила в состав запрещённой в России организации "Исламское государство" и после совершения терактов планировала выехать в Сирию.

Жители многоэтажки по Новопеределкинской улице бурно обсуждают проходящую в их доме спецоперацию, делятся друг с другом догадками. Около полудня сотрудники ФСБ попросили их собрать документы и покинуть квартиры, передает "ТВ Центр".

Во дворе дома уже стояли полицейские и пожарные машины, кареты скорой помощи. Центр общественных связей ФСБ распространяет лишь основную информацию о задержании четырех членов запрещенной в нашей стране группировки "Исламское государство". Судя по всему, все начиналось как обычный обыск, в результате которого оперативники обнаружили не только химическую лабораторию, а еще и штаб террористов.

"По адресам проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности", - говорится в сообщении ФСБ.

Как сообщают в ФСБ, экстремисты готовились к проведению терактов на транспортных объектах столицы. Группа из четырех человек состояла из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона. Местные жители, говорят, что постояльцы квартиры снимали ее более трех лет. Всегда здоровались с соседями, никаких подозрений не вызывали.

Руководство группой осуществлялось непосредственно с территории Сирии и именно туда планировали отправиться задержанные, после проведения терактов в Москве, говорится в официальной сводке ФСБ. Жители дома, который стал убежищем экстремистов, уже вернулись в свои квартиры. У подъездов дежурят сотрудники полиции.

Георгий Бабаян. Марк Новогрудский. "ТВ Центр".

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