Путин заявил об укреплении партнерства с Китаем

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Президент России Владимир Путин встретился в четверг с министром иностранных дел Китая Ван И. По словам главы государства, стратегическое партнерство двух стран набирает обороты.

Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И. Собеседники обсудили вопросы, связанные с предстоящим визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Он намечен на июль, передает "ТВ Центр".

Как подчеркнул Владимир Путин, всеобъемлющее стратегическое партнёрство между нашими странами набирает обороты. Сейчас Москва и Пекин прорабатывают планы более тесного сотрудничества Китая и Евразийского экономического союза. Так, по инициативе президента России готовится проект создания Евразийского торгового партнёрства и, как ожидается, соглашения по нему будут подписаны в ходе визита в Москву председателя КНР.