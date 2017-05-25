Москва и Белград подписали программу сотрудничества до 2020 года

Теги: Москва собянин сербия

Власти российской и сербской столиц подписали программу сотрудничества двух городов до 2020 года. Свои подписи под документом поставили мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Белграда Синиша Мали.

Правительство Москвы и мэрия Белграда утвердили программу сотрудничества до 2020 года. Подписание документов прошло в ходе встречи Сергея Собянина с мэром сербской столицы Синишей Мали. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Глава Белграда выразил уверенность, что стороны успешно выполнят новую программу. Он рассказал, что в Сербии активно используют московский опыт, например развивают сеть пешеходных зон и велодорожек. За последние четыре года экспорт из Белграда в Москву вырос в четыре раза.

По мнению Мали, развитию отношений между двумя городами, может способствовать туризм. Сергей Собянин подчеркнул, что столицы двух государств выходят на новые горизонты сотрудничества.

В четверг в Москве открылись Дни Белграда. В Камергерском переулке фольклорные коллективы и мастерские старинных ремесел покажут как выглядит "Белградский уголок". Интерактивная выставка, посвящённая Николе Тесле, развернётся на территории арт-пространства ЗИЛ. А на Гоголевском бульваре будет работать фотовыставка. Также в программе - кинофестиваль Эмира Кустурицы, а также концерт Горана Бреговича и оркестра. Дни Белграда продлятся до 27 июня.