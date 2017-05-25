Трамп призвал объединиться и избавиться от террористов

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Президент США, премьер Великобритании, а также лидеры остальных 26 стран НАТО встретились в Брюсселе. От новых руководителей - Дональда Трампа и Эммануэля Макрона - ждут разъяснений их внешнеполитического курса. Ангела Меркель и Реджеп Эрдоган, как ожидается, обсудят конфликт вокруг турецкой базы "Инджирлик".

Площадью с маленькую деревню, стоимостью в миллиард евро — функционировать новый генеральный штаб НАТО начнет через год. Но этот саммит стран-участниц, кажется, так нуждался в наглядной демонстрации прочности конструкции самого альянса, что презентацию решено было провести сейчас. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ангела Меркель открывает монумент из обломков Берлинской стены, на которых и построена современная версия альянса. Дональд Трамп - памятник жертвам крупнейшей в истории США террористической атаки на Башни Всемирного торгового центра.

"Все люди, которые ценят жизнь, должны объединить усилия для того, чтобы находить, выявлять и избавлять от этих убийц и экстремистов, а также неудачников. Именно неудачниками они и являются. Где бы в нашем обществе они ни скрывались, мы должны изгнать их и никогда, никогда больше не пускать их обратно", - заявил американский президент.

НАТО должно официально присоединиться к западной антитеррористической коалиции. Но официально - не значит "на деле". Участие альянса, уже заявил генсек Столтенберг, ограничится отправкой самолетов-разведчиков, которые не будут задействованы в боевых действиях, обучением инструкторами НАТО боевых подразделений афганской и иракской армий. А в новом штабе создадут центр обмена разведанными. Правда, его эффективность под вопросом. Между союзниками далеко не безоблачные отношения. Берлин может даже вывести своих военных с авиабазы НАТО "Инджирлик" на территории Турции. Канцлер Меркель поставила Анкаре условия.

"Я четко укажу в разговоре с турецким президентом, что для нас обязательно, так как у нас парламентская армия, чтобы члены немецкого бундестага могли посещать наших солдат. В противном случае мы вынуждены будем покинуть "Инджирлик", - заявила Ангела Меркель.

За Трампом присматривают и присматриваются. Эта встреча в Брюсселе - первая возможность познакомиться с рядом европейских лидеров. А многие из них еще до его избрания успели наговорить о главе Белого дома такого, что теперь, наверняка, мечтают взять слова обратно. Глава Европейского совета Дональд Туск, а он как-то сравнил политику Трампа с радикальным исламом, на их первой встрече так широко улыбался, что пресса потом даже удивилась результатам их беседы. По ключевым вопросам, в числе которых и отношения с Россией, Вашингтон и Брюссель оказывается, к согласию не пришли.

"Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что сегодня наши взгляды на Россию сходятся. Хотя мы и придерживаемся общей линии касательно конфликта на Украине. Мой основной посыл на встрече с президентом Трампом сводился к тому, что основой нашего сотрудничества должны оставаться фундаментальные ценности западного мира. А не просто чьи-то интересы. Принципы - первым делом", - заявил Туск.

Но для бизнесмена Трампа принципиальным на этом саммите все же был материальный вопрос. Все 28 стран-членов обязаны тратить на оборону 2% от собственного ВВП. Однако условия, кроме США, выполняют только Британия, не слишком благополучная Греция, и еще Эстония с Польшей. Вашингтон бухгалтерия не устраивала. И союзникам, ожидающим от нового хозяина Белого дома публичной поддержки политики альянса, пришлось пойти на сделку. Генсек Йенс Столтенберг сообщил: по итогам встречи НАТО утвердит новый план по увеличению финансовой нагрузки. Его реализация займет около 7 лет.

Решение, которое должно принести Дональду Трампу политические дивиденды на родине. Он ведь обещал избирателю заставить европейских партнеров платить по счетам. Но наверняка обернется скандалами внутри самого альянса. Даже Берлин, будучи первой экономикой ЕС, уже назвал такие траты "непомерными". Но всерьез обсудить проблемы члена НАТО не успели. Самый короткий за последние 10 лет саммит в основном заняли торжественные церемонии. Фасад, уже написала пресса, конечно, обновили. Трещины в фундаменте никуда не делись.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Бельгия, Брюссель.