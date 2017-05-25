В Москве эвакуировали более 700 машин для обеспечения безопасности
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Сергей Собянин заявил, что в столице для обеспечения безопасности активно эвакуируются машины без государственных номеров. По словам мэра Москвы, за май на спецстоянки переместили уже более 700 автомобилей.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения безопасности в столице за май эвакуировали уже более 700 машин без государственных номеров. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, многие владельцы дорогих автомобилей снимают номера, чтобы не платить за парковку. Мэр столицы добавил, что за май на спецстоянки переместили уже более 700 машин.
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