Рогозин показал видео первого полета Ка-62
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин поделился видеозаписью первого полета нового вертолета Ка-62. Полет состоялся днем 25 мая на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Он длился 15 минут.
В Сети появилась первое видео полета нового вертолета Ка-62. Ролик разместил в Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Полет состоялся днем 25 мая на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Он длился 15 минут. Это первый полноценный испытательный полет машины.
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