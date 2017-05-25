Рогозин показал видео первого полета Ка-62

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин поделился видеозаписью первого полета нового вертолета Ка-62. Полет состоялся днем 25 мая на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Он длился 15 минут.

В Сети появилась первое видео полета нового вертолета Ка-62. Ролик разместил в Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин.

КА-62 начал летать. Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК "Прогресс" и летчиков-испытателей! pic.twitter.com/hrGxZpt48n — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 25, 2017

Полет состоялся днем 25 мая на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Он длился 15 минут. Это первый полноценный испытательный полет машины.

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