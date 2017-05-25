19:40, 25 мая 2017

Трамп грубо оттолкнул премьер-министра Черногории. Видео

Теги:  В мире  нато  сша  черногория  трамп

На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича. Это произошло в то время, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вел всех лидеров стран участниц к месту встречи.

Президент США Дональд Трамп грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича на саммите НАТО в Брюсселе, передает TVC.ru. В интернете появилась видеозапись этого скандального инцидента.

На кадрах видно, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ведет всех лидеров стран участниц саммита к месту встречи. В то время, когда генсек решил повернуться к главам государств, Трамп грубо оттолкнул Марковича, чтобы занять место в первом ряду.

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