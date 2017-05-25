Трамп грубо оттолкнул премьер-министра Черногории. Видео

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На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича. Это произошло в то время, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вел всех лидеров стран участниц к месту встречи.