В машине бывшего премьера Греции взорвалась бомба

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Бывший премьер-министр Греции Лукас Пападимос пострадал в результате покушения а Афинах. В его автомобиле сработало взрывное устройство. Также пострадал его водитель. Взрыв прогремел на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября в греческой столице.

В автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса сработало взрывное устройство. Об этом сообщает Reuters. Он сам и его водитель получили ранения.

Оба экстренно доставлены в больницу. Взрыв прогремел на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября. В настоящее время место происшествия оцеплено.

Лукас Пападимос возглавлял техническое правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года. До этого он занимал пост вице-президента Европейского центрального банка.