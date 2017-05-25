МИД о противниках "Северного потока-2": Латвия не чурается подтасовок

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МИД России уличил Латвию в подтасовках по вопросу о "Северном потоке-2". На Смоленской площади отметили, что МИД Латвии выпустил инструкции для своих министров с "правильным" объяснением решения не поддерживать мероприятия, связанные со строительством газопровода.

МИД Латвии осложняет строительство "Северного потока-2". Об этом говорится в заявлении МИД России.

На Смоленской площади отметили, что МИД Латвии выпустил инструкции для своих министров с "правильным" объяснением решения не поддерживать мероприятия, связанные со строительством "Северного потока".

"Остается только позавидовать рвению латвийского внешнеполитического ведомства в попытках любыми способами осложнить строительство "Северного потока-2", не чураясь откровенных подтасовок. Такой уровень мышления не делает чести латвийской дипломатии", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Северным потоком-2" занимается компания Nord Stream AG-2. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль.

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