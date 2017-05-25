Полученные при взрыве ранения экс-премьера Греции не опасны для жизни

Теги: В мире взрыв греция автомобиль

Ранения, которые получил экс-премьер Греции при взрыве в автомобиле, не опасны для его жизни. В настоящее время Лукас Пападимос находится в больнице Эвангелизмос, где его обследуют врачи. Кроме того, бывшему премьеру не потребуется операция на брюшной полости, о которой сообщалось ранее.

Полученные при взрыве ранения бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса не представляют опасности для его жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское информационное агентство.

В настоящее время Пападимос находится в больнице Эвангелизмос, где его обследуют врачи. При этом ранее сообщалось, что экс-премьеру потребуется операция на брюшной полости, однако эта информация не подтвердилась.

В среду вечером в автомобиле Лукаса Пападимоса сработало взрывное устройство. Также пострадал его водитель. Взрыв прогремел на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября в греческой столице.

Читайте также:

В машине бывшего премьера Греции взорвалась бомба