Полученные при взрыве ранения экс-премьера Греции не опасны для жизни
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Ранения, которые получил экс-премьер Греции при взрыве в автомобиле, не опасны для его жизни. В настоящее время Лукас Пападимос находится в больнице Эвангелизмос, где его обследуют врачи. Кроме того, бывшему премьеру не потребуется операция на брюшной полости, о которой сообщалось ранее.
Полученные при взрыве ранения бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса не представляют опасности для его жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское информационное агентство.
В настоящее время Пападимос находится в больнице Эвангелизмос, где его обследуют врачи. При этом ранее сообщалось, что экс-премьеру потребуется операция на брюшной полости, однако эта информация не подтвердилась.
В среду вечером в автомобиле Лукаса Пападимоса сработало взрывное устройство. Также пострадал его водитель. Взрыв прогремел на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября в греческой столице.
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