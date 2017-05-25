На народные сходы за закон о реновации вышли 6 тысяч человек

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10:00
Голосование. Запад сможет повлиять на выборы в 2018?
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19:46 Общество
Задержанные в Москве боевики ИГ планировали уехать в Сирию
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20:48 В мире
Полученные при взрыве ранения экс-премьера Греции не опасны для жизни
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18:41 Политика
Путин заявил об укреплении партнерства с Китаем
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16:29 Спорт
Медведев предложил заменить российских футболистов на роботов
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14:41 Общество
Путин рассказал о важности сохранения единства российской нации
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Обложка. "Юлия Тимошенко: замороженные активы" 16+