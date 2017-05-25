20:58, 25 мая 2017

На народные сходы за закон о реновации вышли 6 тысяч человек

Теги:  Москва  жилье  видео  хрущевки

В Москве продолжается голосование по программе реновации пятиэтажек. Оно продлится до 15 июня. Также более шести тысяч человек вышли на народные сходы с просьбой включить их дома в программу.

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