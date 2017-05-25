21:02, 25 мая 2017

Переезжать или остаться: мнение москвичей о программе реновации

Теги:  Москва  жилье  хрущевки

Москвичи активно голосуют по программе реновации пятиэтажек. Большинство жителей голосуют за снос их домов и переезд в новые, построенные по современным технологиям, квартиры.

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