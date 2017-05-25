Полиция пришла с проверкой на киностудию Учителя после запроса Поклонской

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Кинокомпанию Алексея Учителя проверяют на налоговые преступления. По словам адвоката режиссера, пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. Как удалось узнать защитнику, это произошло на основании запроса депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее выступавшей против фильма Учителя "Матильда".

Полиция Санкт-Петербурга пришла с проверкой на кинокомпанию режиссера Алексея Учителя Rock Films. Организацию проверяют на налоговые преступления в связи с запросом депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, а оттуда - в ГУВД Санкт-Петербурга, а оттуда - в УВД Василеостровского района города", - сообщил агентству ТАСС адвокат Учителя Константин Добрынин

Конфликт между Учителем и Поклонской произошел из-за еще не вышедшего на экраны фильма "Матильда". Картина, в которой рассказывается о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должен выйти в прокат осенью 2017 года.

В январе 2017 года православные активисты рассылали письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката "Матильды". Они угрожали, что "кинотеатры начнут гореть".

Поклонская несколько раз обращалась в прокуратуру с просьбой проверить "Матильду". Поводом для обращений, заявляла она, стали жалобы граждан, которых оскорбляет экранизация любовной истории с царем. Проведенные по заявлениям Поклонской проверки никаких нарушений не выявили.

Учитель просил Генпрокуратуру оградить коллектив фильма от клеветы со стороны Поклонской. Он пожаловался на депутата в комиссию по этике Госдумы.

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