Экс-гендиректор "Седьмой студии" Итин отправлен под домашний арест

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Пресненский суд столицы отправил под домашний арест экс-гендиректора "Седьмой студии" до 19 июля. Представитель гособвинения в ходе судебного заседания просил арестовать Юрия Итина. В свою очередь, сам подозреваемый сообщил о готовности сотрудничать со следствием.

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего генерального директора театральной труппы "Седьмая студия" Юрия Итина по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на судью Марию Кудряшову.

"Отказать в удовлетворении ходатайства следствия и избрать в отношении Юрия Итина меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля", - сказала Кудряшова.

Следствие в ходе судебного заседания просило арестовать Итина. По мнению представителя гособвинения, экс-гендиректор "Седьмой студии" может скрыться от суда, а также повлиять на свидетелей. В свою очередь, сам подозреваемый сообщил о готовности сотрудничать со следствием.

Ранее суд продлил срок задержания экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой на 72 часа. По словам судьи, бывший главбух пыталась скрыть улики, потому следствию необходимо время для сбора дополнительных доказательств.

В настоящее время в Москве расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах организации "Седьмая студия", основанной режиссером Кириллом Серебренниковым. По версии следствия, ущерб оценивается в 200 миллионов рублей. По делу также проходят бывшие гендиректор и главный бухгалтер театральной компании Юрий Итин и Нина Масляева. 23 мая дома у Серебренникова, в "Гоголь-центре" и еще нескольких местах в Москве и других регионах прошли обыски.

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