Трамп показал в Брюсселе, кто в НАТО хозяин

Теги: Политика нато трамп

В Брюссель съехались лидеры стран НАТО. Официальный повод - церемония открытия новой штаб-квартиры Альянса, а наиболее значимые пункты повестки дня - двусторонние встречи. От новых руководителей - Дональда Трампа и Эммануэля Макрона - ждут разъяснений их внешнеполитического курса. Американский президент уже показал, кто в НАТО хозяин.

Кадры "стычки" Дональда Трампа с премьером Черногории облетают все мировые СМИ. Оказавшийся на пути президента США Душко Маркович и стоявший рядом генсек альянса Йенс Столтенберг от такого грубого маневра буквально опешили. Дональд Трамп даже не смущен. Кто тут главный он уже показал несколькими минутами ранее, публично заявив союзникам: им всем теперь придется платить по счетам.

Пилюлю, конечно, подсластили словами о российской угрозе и стратегическом партнерстве со странами НАТО, отмечает "ТВ Центр". Но на лицах коллег видна тень раздражения. Нынешний саммит, кажется, и затеяли только с одной целью — продемонстрировать прочность альянса. Ради этого на полгода раньше срока даже открыли здание новой штаб-квартиры. Площадью с небольшую деревню и стоимостью в миллиард евро - пресса уже назвала его "монументом непомерным амбициям".

Единственный итог этой встречи: официальное присоединение НАТО к западной антитеррористической коалиции. На этом настаивал Белый дом. И в Брюсселе формально пошли на уступки. Правда, участие военных альянса ограничится отправкой самолетов-разведчиков, обучением подразделений афганской и иракской армий, и новым натовским центром обмена развединформацией.

Эффективность, правда, уже под вопросом. Между союзниками далеко не безоблачные отношения. Берлин, например, так возмутил отказ Анкары допустить на военную базу в "Инджирлике" немецких парламентариев, что канцлер Меркель явно дала понять: на торжественном ужине у нее будет непростой разговор с президентом Эрдоганом.

Многие из лидеров Евросоюза еще до избрания Трампа успели наговорить о хозяине Белого Дома такого - что, наверняка, мечтают взять свои слова обратно. Глава Европейского совета Дональд Туск, а он как-то сравнил политику Трампа с радикальным исламом, на их первой личной встрече так радушно встречал коллегу, что пресса потом даже удивилась результатам их беседы. По ключевым вопросам, в числе которых и отношения с Россией, Вашингтон и Брюссель, оказывается, к согласию не пришли.

Но главный принцип американского президента, кажется, все тот же: "бизнес есть бизнес". А потому союзникам, ожидающим от нового хозяина Белого дома публичной поддержки политики альянса, пришлось пойти на сделку. Генсек Йенс Столтенберг сообщил: по итогам встречи НАТО утвердит новый план по увеличению финансовой нагрузки на членов альянса.

Решение, которое должно принести Дональду Трампу политические дивиденды на Родине - он ведь обещал избирателю заставить европейских партнеров платить по счетам, но наверняка обернется скандалами внутри самого альянса. Даже Берлин, будучи первой экономикой ЕС, уже назвал такие траты "непомерными". Но всерьез обсудить проблемы члена НАТО не успели. Самый короткий за последние 10 саммит в основном заняли торжественные церемонии. Фасад, уже написала пресса, конечно, обновили. Но трещины в фундаменте никуда не делись .

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское Бюро "ТВ Центра", Бельгия, Брюссель.