Захарова: Россия следит за соблюдением прав рабочих на объектах ЧМ-2018

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Мария Захарова заявила, что Россия обеспечивает соблюдение прав рабочих при строительстве объектов к чемпионату мира 2018 года. Ранее главы футбольных федераций Норвегии, Швеции, Дании и Исландии обратились к президенту FIFA в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских мигрантов при строительстве стадиона "Санкт-Петербург Арена".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращения футбольных федераций Норвегии, Швеции, Дании и Исландии в FIFA в связи с якобы нарушением прав северокорейских трудовых мигрантов при строительстве объектов к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается условий найма и пребывания северокорейских рабочих, о которых шла речь в документах, направленных различным международным структурам, которые так "озаботились" правами человека, то они регламентируются российским трудовым и миграционным законодательством", - сказала Захарова.

По ее словам, за исполнением законов следят соответствующие российские компетентные органы по вопросам миграции. Официальный представитель МИД призвала западные страны обратить внимание на другие государства, где условия труда мигрантов действительно оставляют желать лучшего.

Ранее сообщалось, что главы футбольных федераций Норвегии, Швеции, Дании и Исландии обратились к президенту FIFA Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских рабочих при строительстве стадиона "Санкт-Петербург Арена". В ответном заявлении FIFA говорилось, что по итогам проведенной в марте инспекции свидетельств присутствия трудовых мигрантов из этой страны на строительной площадке обнаружено не было.