Белый дом объяснил инцидент с оттолкнувшим премьера Черногории Трампом

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил поведение Дональда Трампа, который на саммите НАТО грубо оттолкнул в сторону премьер-министра Черногории Душко Марковича. По его словам, глава государства просто следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов альянса на их коллективной фотографии.

Президент США Дональд Трамп отодвинул в сторону премьер-министра Черногории Душко Марковича, так как следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО на их коллективной фотографии. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает ТАСС.

Ранее на телекамеры попал эпизод с саммита альянса, в котором хозяин Белого дома, проходя мимо всех участников, оттолкнул в сторону находящегося у него на пути главу правительства Черногории. Маркович удивился происходящему, но когда обернулся и увидел Трампа, то просто похлопал его по спине.

При этом Спайсер, который сопровождал Трампа, совершавшего первую зарубежную поездку в качестве президента США, не стал подробно комментировать произошедшее. Он сослался на то, что не был свидетелем этой сцены и не видел ее в записи. Вместе с тем, представитель Белого дома подчеркнул, что схема расстановки лидеров государств-участников альянса для их "семейной фотографии" была утверждена заранее. А Трамп не намеревался занять место получше.

В свою очередь, премьер Черногории отметил, что и вовсе не придал значение этому инциденту. По его словам, он увидел реакцию на это в социальных сетях. "Это просто безобидная ситуация", - сказал глава кабмина балканской страны. Также он поблагодарил Трампа за поддержку вступления Черногории в НАТО и подчеркнул, что "это естественно для президента Соединенных Штатов стоять в первом ряду".

Между тем, некоторые американские СМИ расценили поведение Трампа в Брюсселе как откровенно холодный прием, устроенный им союзникам по НАТО. А газета The Washington Post в одном из своих комментариев назвала поведение президента США "национальным позором".

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