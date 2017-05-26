В Сирии в результате авиаудара коалиции США погибли 35 человек
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В Сирии 35 мирных жителей погибли в результате нового авиаудара международной коалиции, которую возглавляет США.
На востоке Сирии в результате удара ВВС международной коалиции, возглавляемой США, погибли 35 жителей. Об этом сообщает "ТВ Центр".
По данным сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, под обстрелом оказался город Меядин в провинции Дейр-эр-Зор, где находились боевики запрещенной террористической группировки "Исламское Государство". Этот населенный пункт экстремисты захватили в 2013 году.
ВВС оказывают поддержку с воздуха так называемым "демократическим силам Сирии" по освобождению Ракки от бандформирований.
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