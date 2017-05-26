ФБР заинтересовалось зятем Трампа

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ФБР США инициировало проверку в отношении зятя президента страны Дональда Трампа Джареда Кушнера по делу о связях с Россией. Об этом сообщают американские СМИ.

ФБР в поисках мнимых связей Дональда Трампа с Москвой взялось уже за его семью. Следователи заинтересовались Джаредом Кушнером - мужем Иванки, который занимает должность личного советника президента США, передает "ТВ Центр".

По данным телеканала NBC, бюро рассчитывает получить от зятя главы государства некую ценную информацию о якобы имевшихся контактах с Россией - политиков из предвыборного штаба Трампа.

Адвокат Кушнера уже заявил: его клиент готов выступить в Конгрессе и ответить на любые вопросы. Сам Трамп и его ключевые помощники уже неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных связях с российскими официальными лицами, а расследование, начатое ФБР по этому поводу, американский лидер назвал "охотой на ведьм".

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