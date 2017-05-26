В Алеппо прибыла первая после окончания боевых действий группа туристов

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В самый древний город мира – Алеппо – прибыла первая после войны группа туристов. Пока это сирийцы, но здесь надеются и на возобновление потока из-за рубежа. Школьники, студенты и пенсионеры осмотрели достопримечательности, побывали на концерте и даже приобрели сувениры на память.

На самом популярном до войны туристическом маршруте – 300 человек. Немного. Ведь когда-то только паломников к святым местам в Алеппо было больше миллиона, отмечает "ТВ Центр". Но главное, говорят туроператоры, сейчас не массовость, а то, что индустрия начала возрождаться.

"Этот тур специально для всех тех, кто хочет вернуться на родину. Я хочу сказать всем сирийцам, кто уехал отсюда за границу – возвращайтесь. Здесь теперь безопасно. Тут ваши корни, верьте в Алеппо", - отметил предприниматель в сфере туристического бизнеса Самир Альшайях.

Людмила Минасян прожила в Алеппо 20 лет. Когда в город ворвались террористы, вынуждена была уехать. Теперь вернулась. Останется ли, еще не решила. "Когда видишь все это… Боль! Мы любим Алеппо. Давно живем здесь", - рассказала женщина. Боль от того, что старый город - его дворцы, древние храмы - сегодня в руинах.

Памятники архитектуры для боевиков никакой ценности не имели. И неважно, были это старинные мечети времен Омейядов, церкви или античные тетрапилоны. Террористов интересовала только толщина стен шедевров мирового зодчества. Если больше полуметра, то значит, вполне подойдет для устройства штаба или командного пункта.

Мечеть, построенную еще в 715 году, боевики превратили в настоящий укрепрайон. Взорвали минарет. Осквернили молельные залы и религиозные книги.

Цитадель Алеппо. Ей 10 веков. В прошлые годы – главный исторический символ города. Сегодня еще и память о военной доблести. За все время боев ее оборонял небольшой гарнизон сирийской армии. Всего из 26 солдат и офицеров. Захватить крепость террористы так и не смогли.

"Я привезла своего сына, потому что он ни разу здесь не был. Когда боевики захватили город, мы думали, что уже никогда сюда не попадем. Но чудо случилось, - рассказала жительница Алеппо Рита Аркуз.

Еще один знак того, что Алеппо возвращает себе имя туристического центра – сувенирные магазины. Магниты, открытки, флажки, шкатулки. Всё это сегодня снова начинает пользоваться спросом. "До войны у меня было две лавки в старом городе, и в них я продавал старинные вещи. Почти все боевики у меня украли и, что самое обидное, сожгли оба магазина. Теперь начинаю бизнес заново. Уверен, у меня все получится", - говорит предприниматель Шади Аль Сайед.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.