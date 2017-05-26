Крашенинникова рассказала об итогах саммита НАТО
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Почему американский президент столь противоречив в своих заявлениях? Сколь едины члены НАТО в отношении России? И чего ждут от США партнёры по блоку? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответила Вероника Крашенинникова.
Итоги саммита НАТО, а также прозвучавшие там заявления Дональда Трампа Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Его собеседником стала советник главы Международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.
Подробный комментарий эксперта смотрите в видео.
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