09:03, 26 мая 2017

Крашенинникова рассказала об итогах саммита НАТО

Теги:  нато  сша  трамп  События. 25-й час

Почему американский президент столь противоречив в своих заявлениях? Сколь едины члены НАТО в отношении России? И чего ждут от США партнёры по блоку? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответила Вероника Крашенинникова.

Итоги саммита НАТО, а также прозвучавшие там заявления Дональда Трампа Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Его собеседником стала советник главы Международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

Подробный комментарий эксперта смотрите в видео.

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