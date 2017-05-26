В Киеве задумали разорвать все связи украинцев с россиянами

Теги: Украина депутат россия националист

Ряд депутатов Верховной Рады услышал идею директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича разорвать даже "родственные связи" украинцев с россиянами. Теперь они готовят законопроект, в котором попытаются официально запретить населению Украины общаться с родственниками в России.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал разорвать даже "родственные связи" украинцев с россиянами. Идею подхватили украинские националисты в Верховной Раде и теперь они разрабатывают законопроект на основе высказываний историка, пишет газета "Известия".

По словам Вятровича, на пользу Украине идет все, что отдаляет ее от России. В связи с этим необходимо отказаться от всего, что "удерживает отношения" между двумя соседями, а в первую очередь от экономики, языка, истории, культуры, традиций и семейных уз.

В свою очередь, в Верховной Раде ряд депутатов, занявшийся законопроектом, столкнулся с проблемой. Непонятно, как на практике официально запретить населению Украины общаться с родственниками в России. Вероятно, родственников по ту сторону границы придется декларировать. Также есть вариант начать "забывать о России" с чиновников.

По словам депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого, это будет противоречить принципам демократического государства. Он подчеркнул, что "инфекция, поддержанная Западом, разлагает общество", используя языковые, религиозные и даже родственные факторы.

Читайте также:

В Каннах освистали фильм украинского режиссера о России

Украинская железная дорога опровергла остановку сообщения с Россией

Правительство Украины сохранило доступ себе к российским соцсетям