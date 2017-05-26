Рост цен на минимальный набор продуктов подорожал на 5%

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В России минимальный набор продуктов питания с начала 2017 года подорожал на 5%. В Росстате отметили, что рост цен на продуктовый набор в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая за январь–апрель составила 1,5%. Подорожание продовольствия связано с ростом цен на овощи, которые с начала года стали дороже на 21–49%.

Минимальный набор продуктов питания в России подорожал на 5% с начала 2017 года. Об этом говорится в последнем выпуске "Информации о социально-экономическом положении России", который подготовил Росстат, пишет газета "Известия".

Согласно данным службы, рост цен на продуктовый набор обогнал инфляцию, которая за январь-апрель составила 1,5%, в 3,3 раза. Подорожание обусловлено ростом цен на овощи. Они с начала года стали дороже на 21-49%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце апреля 2017 года составила 3872,5 рубля. При этом в Москве и Санкт-Петербурге подорожание оказалось выше среднего - на 5,8% и 5,7% соответственно, то есть, до 4710 рублей и 4707,3 рубля.

В минимальный набор входят 33 наименования. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.

По словам исполнительного директора Национального союза производителей овощей Михаила Глушко, запасы российских овощей закончились, что отчасти связано с отсутствием достаточного количества хранилищ. В результате приходится импортировать продукцию, которую покупают за доллары. Также увеличиваются транспортные расходы, что приводит к росту цены.

Он добавил, что основными поставщиками капусты, картофеля, моркови и лука на российский рынок являются страны СНГ, Иран, Китай, Египет и Израиль.