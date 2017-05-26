В пятницу в Москве ожидается теплая и облачная погода

Теги: дождь москва Погода

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха поднимется до 20 градусов. Временами возможен дождь и гроза.

В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается теплая и облачная погода. Местами возможен дождь и гроза. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

"Ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в столице - 17-19 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов", - говорится в сообщении.

Синоптики предупредили людей с хроническими бронхолегочными заболеваниями о возможном ухудшении самочувствия в связи с высокой влажностью. Пониженное атмосферное давление может сказаться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Также из-за усиленного выделения фитонцидов во влажном воздухе возможно обострение аллергических реакций.

Читайте также:

Москвичей предупредили об очередном аномальном похолодании