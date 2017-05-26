Опрос: большинство американцев считают Россию врагом

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Россия заняла четвертое место в рейтинге стран-врагов США. Так считают более половины американцев (64%). Своим главным противником жители США назвали КНДР (93%), за ней идет Иран (80%), на третьем месте – Сирия (76%).

Россию считают врагом США 64% американцев, опрошенных телеканалом Fox News. Опрос проводился по телефону среди более тысячи человек.

Наша страна заняла четвертое место в рейтинге недружественных стран США. На первом месте оказалась КНДР (93%), за ней идет Иран (80%), на третьей позиции расположилась Сирия (76%).

По данным телеканала, четыре года назад аналогичный опрос показал, что Россию считают врагом только 40% американцев.

73% опрошенных убеждены, что президент США Дональд Трамп видит в России союзника, а 20% не разделяют такую точку зрения.

Своими друзьями американцы считают Канаду (96%), Великобританию (95%), Францию (92%) и Германию (87%).

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМа, почти 30% россиян считают возможной войну между Россией и США. Три года назад таких было в два раза меньше.

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