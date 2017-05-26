Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от массовых мероприятий в Британии

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Посольство России в Великобритании рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну, если они не продиктованы крайней необходимостью. В настоящее время в Британии объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Ростуризм призвал россиян серьезно отнестись к предупреждениям и учитывать уровень угрозы при планировании поездок.

Ростуризм призвал россиян учитывать степень угрозы при планировании поездок в Великобританию. Об этом сообщила пресс-служба федерального агентства.

"Ростуризм призывает россиян максимально серьезно отнестись к предупреждениям и при планировании турпоездок учитывать уровень террористической угрозы на территории Великобритании", - говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что посольство России в Британии рекомендовало отказаться от поездок в страну, если они не продиктованы крайней необходимостью. В настоящее время на территории государства действует максимальный уровень террористической угрозы.



"По формулировке Объединенного аналитического центра террористических угроз и спецслужбы МИ-5, данный уровень угрозы, пятый по пятибалльной шкале, означает, что террористическая атака на территории Соединенного Королевства "неизбежна уже в ближайшее время", - пояснили в Ростуризме.

Туристам, которые уже находятся на территории Великобритании, рекомендовали следить за предупреждениями властей и сообщениями СМИ, быть крайне осторожными на транспорте, избегать мест массового скопления людей и отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий. Туроператоров призвали в обязательном порядке информировать клиентов об уровне террористической угрозы в Великобритании.

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