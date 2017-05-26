Белый дом заявил об отсутствии у Трампа позиции по антироссийским санкциям

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Администрация Дональда Трампа еще не определилась со своей позицией по антироссийским санкциям. Ранее президент США заявил о "трансатлантическом единстве" по вопросу комплекса мер против России.

Президент США Дональд Трамп еще не определился со своим отношением к санкциям против России, об этом рассказал экономический советник главы государства Гари Кон.

"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него (Дональда Трампа – прим. ред.) есть много вариантов", - приводит его слова Associated Press.

Ожидается, тема России будет поднята на саммите G7, который стартует 26 мая на Сицилии.

Ранее Трамп на встрече с лидером Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони заявил о "трансатлантическом единстве" по вопросу антироссийских санкций из-за присоединения Крыма и действий на юго-востоке Украины.

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