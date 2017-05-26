СПЧ предложил Путину провести административную амнистию

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СПЧ предложил президенту Путину провести административную амнистию, приуроченную к столетию Октябрьской революции. Она может облегчить жизнь, например, лишенным прав водителям, нарушителям правил проведения митингов и миграционного режима.

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) предложил главе государства Владимиру Путину провести первую в истории страны административную амнистию и приурочить ее к столетию Октябрьской революции, сообщает газета "Коммерсант".

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, КоАП предусматривает возможность амнистии, однако, в нашей стране подобного еще ни разу не проводилось.

Административная амнистия может коснуться миллионов россиян – например, лишенных прав водителей, нарушителей правил в области экономики, проведения митингов, миграционного режима.

СПЧ уже передал концепцию в администрацию президента и готов разработать соответствующий законопроект для внесения в Госдуму.

В 2015 году Россия провела амнистию, приуроченную к 70-летию Дня Победы. По ней от уголовной ответственности освободили более 230 тысяч человек. Из них 40 тысяч покинули СИЗО и колонии. Амнистия длилась 6 месяцев.

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