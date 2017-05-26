В Италии умерла дизайнер Лаура Биаджотти

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В Италии на 74-м году жизни умерла дизайнер Лаура Биаджотти. Ее доставили в одну из больниц Рима в среду вечером после сердечного приступа, который спровоцировал остановку сердца.

В Италии на 74-м году жизни умерла дизайнер Лаура Биаджотти. Об этом сообщило издание La Stampa. По его данным, причиной смерти Биаджотти стала остановка сердца.

Женщину доставили в больницу Сант-Андреа в Риме после того, как у нее случился сердечный приступ. Удар спровоцировал остановку сердца, а в течение ночи врачи констатировали у пациентки смерть мозга.

Биаджотти родилась 4 августа 1943 года. Она начала карьеру в мире моды в ателье матери в 60-х годах. Поработав в нескольких известных домах, она дебютировала с собственной коллекцией в 1972 году. В 80-х журнал The New York Times назвал Биаджотти "королевой кашемира" за ее способность работать с этой пряжей и придавать ей такую форму, что она становилась похожей на монгольский мех.

У дизайнера осталась единственная дочь Лавиния, которая занимает пост вице-президента модного дома с 2005 года.

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