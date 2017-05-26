МЧС усилило группировку для борьбы с паводком на Ставрополье

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Тысячи затопленных домов, сотни эвакуированных жителей, на Ставрополье – сильнейший паводок. Всему виной продолжительные ливни, как говорят синоптики, таких дождей в регионе не было больше полувека. Для тех, кто остался без крова, в пунктах временного размещения собирают гуманитарную помощь.

Четвероногий всегда с хозяином. Оба направляются к своим домам. Владения Александра также стремительно скрываются под водой. Эпицентр наводнения на Ставрополье - пригород Минеральных вод. Село Левокумка, как следует из названия, находится на левом берегу реки Кумы. Непрекращающиеся дожди сделали реку полноводной, передает "ТВ Центр".

Спасатели эвакуируют местных жителей. Но некоторые уезжать не решаются. Однако и оставаться в своих домах практически невозможно. Левокумка обесточена. " Мы делаем обследование домов, чтобы не было разрушений газопровода, отключаем дома от газоснабжения", - сообщил сотрудник газораспределительной станции Виктор Ширшов.

На Ставрополье подтоплены свыше тысячи домов. Более трех с половиной тысяч человек эвакуированы в пункты временного размещения. Ночью в район стихийного бедствия прибыл глава МЧС.

Из берегов выходят и горные реки Адыгеи. Сообщается о прорыве дамбы. Вода затопила десятки домов. Тем временем пострадавшим от стихии жителям Ставрополья уже определена единовременная помощь в 10 тысяч рублей. Компенсация за полностью утраченное имущество составит сто тысяч.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".