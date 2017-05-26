11:32, 26 мая 2017

МЧС усилило группировку для борьбы с паводком на Ставрополье

Теги:  паводок  ставрополье  Стихия

Тысячи затопленных домов, сотни эвакуированных жителей, на Ставрополье – сильнейший паводок. Всему виной продолжительные ливни, как говорят синоптики, таких дождей в регионе не было больше полувека. Для тех, кто остался без крова, в пунктах временного размещения собирают гуманитарную помощь.

Четвероногий всегда с хозяином. Оба направляются к своим домам. Владения Александра также стремительно скрываются под водой. Эпицентр наводнения на Ставрополье - пригород Минеральных вод. Село Левокумка, как следует из названия, находится на левом берегу реки Кумы. Непрекращающиеся дожди сделали реку полноводной, передает "ТВ Центр".

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Спасатели эвакуируют местных жителей. Но некоторые уезжать не решаются. Однако и оставаться в своих домах практически невозможно. Левокумка обесточена. " Мы делаем обследование домов, чтобы не было разрушений газопровода, отключаем дома от газоснабжения", - сообщил сотрудник газораспределительной станции Виктор Ширшов.

На Ставрополье подтоплены свыше тысячи домов. Более трех с половиной тысяч человек эвакуированы в пункты временного размещения. Ночью в район стихийного бедствия прибыл глава МЧС.

Из берегов выходят и горные реки Адыгеи. Сообщается о прорыве дамбы. Вода затопила десятки домов. Тем временем пострадавшим от стихии жителям Ставрополья уже определена единовременная помощь в 10 тысяч рублей. Компенсация за полностью утраченное имущество составит сто тысяч.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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