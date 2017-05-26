Чем запомнился самый короткий за 10 лет саммит НАТО

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США тратят на оборону больше, чем все остальные страны НАТО вместе взятые. И европейцы задолжали американским налогоплательщикам огромные суммы. Такое прямолинейное заявление Дональд Трамп сделал в Брюсселе, где состоялся самый короткий саммит Альянса.

"Экспресс-саммит" и "брюссельские смотрины" - СМИ не скупятся на определения. Правда, кто на кого смотрел во время визита Трампа в Брюссель, еще вопрос. Он выступил с программной речью, в которой, по сути, повторил все то, о чем неоднократно уже говорил и во время предвыборной гонки и после избрания. Члены НАТО со всеми требованиями, иначе и не скажешь, согласились. Итак, альянс вступает в коалицию по борьбе с "Исламским государством" - организация запрещена в России, а страны-участники увеличивают расходы на оборону. Генсек Столтенберг под строгим взглядом Трампа эти решения обнародовал, но, сам того не желая, оговорился: приняты они практически в угоду Вашингтону, передает "ТВ Центр".

"Несколько союзников по НАТО заявили, что мы должны инвестировать в оборону не только для того, чтобы угодить США, но мы должны инвестировать, потому что это в наших интересах. Мы все приветствуем тот факт, что движемся в правильном направлении", - заявил генеральный секретарь НАТО.

При этом Столтенберг не стал скрывать: присоединение к коалиции, скорее, политическое. Его главная цель: консультации, обучение и обмен информацией. Непосредственно в боевых действиях альянс принимать участия не будет. Не видит ничего существенного в этом решении и постпред России при НАТО.

Куда серьезнее и, судя по всему, болезненнее для членов альянса вопрос увеличения оборонных расходов. Преданно глядя на заокеанского патрона, они это решение также одобрили.

"У президента Трампа есть четкая точка зрения - существует серьезный дисбаланс между европейской и американской частями НАТО. И обсуждение этой проблемы началось еще до его избрания. А сегодня все окончательно прояснилось. Я думаю, что дискуссия по разделению бремени является разумной, как и вопросу борьбы с терроризмом", - сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Но не успел еще Трамп покинуть Бельгию, как зазвучали если не критические отзывы, то попытки оценить последствия увеличения оборонных расходов на экономику и ситуацию в обществе.

"Сделать это будет непросто. Мы, как и другие демократические страны, сталкиваемся с серьезными бюджетными ограничениями. Нам придется найти баланс между интересами социально-экономического развития и обеспечением безопасности", - отметил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Но, так или иначе, в Брюсселе Трамп достиг всех поставленных целей. Держался уверенно. Более того, вел себя как хозяин. СМИ и соцсети активно обсуждают эпизод, когда перед фотографированием американский президент фактически оттолкнул премьер-министра Черногории и стал в первый ряд. Сам Душко Маркович при этом заявил, что совершенно не обижен.

"Это совершенно безобидная ситуация. Сегодня у меня была уникальная возможность лично поблагодарить президента Трампа за поддержку в интеграции Черногории в НАТО. Я хотел бы заметить, что совершенно естественно, что президент Соединенных Штатов находится в первом ряду", - заявил Маркович.

Такого же мнения придерживаются и в администрации США Трампа. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя эпизод, заявил, что Трамп следовал заранее утвержденной расстановке для фотографирования, а значит, свое место занял по праву.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".