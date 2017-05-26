В Москве грабитель с пистолетом забрал из салона сотовой связи 630 тыс. руб.

Теги: полиция ограбление Происшествие москва

На северо-западе Москвы мужчина с похожим на пистолет предметом ворвался в салон сотовой связи и, угрожая сотруднику, похитил из сейфа 630 тысяч рублей. После этого он скрылся. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

Мужчина с похожим на пистолет предметом ворвался в салон сотовой связи на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел вечером 25 мая на улице Авиационная, владение 40. Неизвестный, войдя в здание, начал угрожать сотруднику, после чего, похитил из сейфа 630 тысяч рублей и скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Сотрудники ведут розыск злоумышленника.