Cобянин отметил огромное значение бизнеса для экономики столицы
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В Центре Международной торговли открылся форум "Бизнес-весна 2017", который приурочен ко Дню российского предпринимательства. В церемонии принял участие Сергей Собянин.
В столице стартовал третий предпринимательский форум "Бизнес-весна 2017". На мероприятии побывал Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр".
Мэр Москвы поздравил собравшихся с праздником. И подчеркнул - город уделяет большое внимание поддержке и развитию предприятий малого и среднего бизнеса. Их в столице зарегистрировано более 800 тысяч. Действует система мер финансовой, информационной и юридической помощи. Созданы десятки технопарков и промышленных комплексов, где резидентам предоставляют максимальные льготы.
"Нынешний кризис, который переживает и Москва, показывает, насколько наше бизнес-сообщество выросло, стало крепким, несмотря на санкции, ничего не катастрофического не произошло, более того, целые сегменты нашей промышленности отрасли и начали развиваться еще более активно", - отметил Собянин.
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