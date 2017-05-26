Новый терминал аэропорта "Симферополь" откроют через год

Теги: аэропорт транспорт Крым

Новый терминал аэропорта "Симферополь" примет первых пассажиров уже через год. Работы выполнены наполовину. Сейчас строители монтируют кровлю и инженерные системы. Начали остекление фасада, который, по задумке дизайнеров, будет сделан в форме волны. Новый комплекс позволит увеличить пассажиропоток до 6,5 миллионов человек в год.

Главный аэропорт полуострова – словно образ самого Крыма. Много солнечного света, воздуха, и широкие просторные залы. Об отдыхе здесь напомнит даже фасад - тысячи витражей и десятки металлоконструкций скоро застынут в форме крымской волны. Её, как паззл, собирают по кусочкам, где каждый элемент неповторим, передает "ТВ Центр".

Будущий аэропорт уже хорошо виден с воздуха. Строители скоро приступят к внутренней отделке. Дизайнеры обещают: это будет не просто транспортный объект, а настоящее произведение искусства. Например, для пола заказали итальянский мрамор.

"Очень элегантная и элитная отделка. Отличные материалы. На сегодняшний день 40 процентов уже на площадке, и мы начали с ними работать. Когда ремонт закончится, могу сказать, это будет один из самых элитных аэропортов в России", - рассказал руководитель строительства здания Эрджем Шахин.

Проект, который разработали южнокорейские архитекторы, воплощают в жизнь российские инженеры. Площадь нового аэропорта - это почти восемьдесят футбольных полей. Пассажиров, а их будет не меньше шести миллионов в год, удивит не только архитектура. Аэропорт спроектирован так, чтобы путь от центрального входа до посадки на самолет был максимально удобным.

Рядом с новым комплексом построят и новую взлетно-посадочную полосу. Она будет шире и длиннее действующей. Здесь смогут принимать воздушные суда всех типов. Причем, благодаря современному навигационному оборудованию делать это будут в любую погоду.

Будущий Симферопольский аэропорт станет не только одним из самых больших в стране. Но и самым запоминающимся. Застывшую крымскую волну будет видно не только с земли, но и с воздуха. Уже через год здесь примут первых пассажиров.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.