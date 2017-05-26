45 лет назад СССР и США подписали договор по ПРО

Теги: ракета москва Оборона

В пятницу исполняется 45 лет с момента подписания договора об ограничении систем противоракетной обороны между СССР и США. Согласно документу, оба государства могли развертывать не более двух систем ПРО. В подмосковном Софрине тренируются специалисты Воздушно-космических сил. В их распоряжении уникальная радиолокационная станция "Дон-2Н". Второй такой не найти в мире. Она фиксирует запуски ракет на десятки тысяч километров, в том числе из космоса.

Траектория показывает: цель массированного ракетного удара – Москва. Запуск произведен с территории Европы и из акватории западной Атлантики. В течение 8 минут оперативные дежурные в командном пункте успешно решают задачу по перехвату баллистических ракет. Так проходит тренировка на радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрине, сообщает "ТВ Центр".

"Она позволяет обнаруживать предметы на расстоянии нескольких тысяч километров, выдавать по ним высокоточную информацию и решать задачи по сопровождению большой группы целей с выделением из них боевых элементов", - рассказал начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения противоракетной обороны Ильгиз Тагиев.

Сверхспособности станции обеспечивают мощные антенны. А компьютеры оперативно вычисляют, с чем имеют дело: со спутником Земли, космическим мусором или баллистическими ракетами. За 21 год круглосуточного дежурства система в боевых условиях не применялась ни разу. Тем не менее, противоракетные комплексы каждый год проверяют в рамках учений. Все пуски признаны успешными – ни единого замечания.

Строительство действующего противоракетного щита Москвы началось в 1978 году. Работы были крайне сложными технологически и весьма затратными. Стоимость объекта, по некоторым оценкам, сопоставима с четвертью годового бюджета Советского Союза.

За необычный внешний вид и уникальные характеристики сами офицеры называют станцию "ДОН-2Н" "восьмым чудом света". Она контролирует не только небесное, но и космическое пространство. В середине 90-х в рамках российско-американского исследования был поставлен эксперимент: радиолокационные станции двух стран должны были обнаружить на орбите микроспутники разных размеров. Координаты самого маленького – диаметром всего 5 сантиметров – определили только в Софрине.

"Я думаю, у каждого выпускника вуза и офицеров, которые переводятся из других частей и нашего соединения и воздушно-космических сил, через какое-то время возникает какое-то чувство гордости. Здесь дело в уровне выполнения задачи", - рассказал командир войсковой части Дмитрий Шамин.

Несмотря на то, что станция вводилась в эксплуатацию еще в советские годы, ее потенциал и завтра, и в среднесрочной перспективе гарантирует надежную оборону от межконтинентальных ракет нового поколения. А благодаря запланированной модернизации "щит Москвы" с годами станет только прочнее.

Егор Киселёв, Олег Лапшов, Алексей Степанов-Молодов, "ТВ Центр".